شاهد.. الهلال يبحث عن فك عقدة جروس في مواجهة أهلي جدة

يدخل فريق أهلي جدة السعودي، بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، مباراة كلاسيكو السعودية أمام نظيره الهلال، بمعنويات عالية، وذلك يرجع لتفوق أهلي جدة على نظيره الهلال في المواجهات التي قادها جروس.

أصبح جروس عقدة لفريق الهلال وجماهيره، إذ إنه يتفوق على الزعيم في النتائج المباشرة بينهما

في البطولات كافة.

قاد جروس فرقه أهلي جدة أمام نظيره الهلال في 11 مباراة سابقة استطاع الأهلي تحقيق الانتصار في 5 مباريات، وتعادل في ثلاث، وتعرض للهزيمة في مثلها.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد بل إن المدرب

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السويسري استطاع أن يعزز تفوقه على الهلال، حينما كان مدربًا لفريق الزمالك المصري، واستطاع أن يقتنص لقب كأس السوبر المصري - السعودي على ملعب الهلال ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف.

يتصارع فريقي أهلي جدة والهلال السعودي على وصافة ترتيب الدوري السعودي، إذ إن الهلال يأتي في المركز الثاني برصيد 24 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن أهلي جدة الذي يحل رابعًا بالترتيب.