سيكون عشاق ومحبي الكرة الإنجليزي مستعدين لـ مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي والتي ستقام بالدور نصف النهائي من البطولة . ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر الحادية عشرة بتوقيت السعودية وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي المتميز علي محمد علي . عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي المتميز علي محمد علي . تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام السيتي .. " ديفيد دي خيا - لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا - نيمانيا Advertisements ماتيتش – فريد - ماركوس راشفورد - خوان ماتا - دانييل جيمس - أنتوني مارسيال ". ماتيتش – فريد - ماركوس راشفورد - خوان ماتا - دانييل جيمس - أنتوني مارسيال ". تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد .. " كلاوديو برافو - بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر - كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جاندوجان - رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز ". مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشسترر يونايتد ..

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