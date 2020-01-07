التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد.. راشفورد ومارسيال في الهجوم أمام سيتي

استقر النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي بديربي مدينة مانشستر الإنجليزية، الذي يقام في تمام العاشرة مساءً على ملعب أولدترافورد ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: لوك شاو، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، آرون بيساكا

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش، فريد، دانييل جيمس، خوان ماتا.

في الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: كانسيلو، كايل والكر، نيكولاس أوتاميندي، بينجامين ميندي.

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خط الوسط: دي بروين، إلكاي جوندوجان، برناردو

سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز، خيسوس، سيرجيو أغويرو.

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في اللقاء المرتقب بينهما في ديربي مدينة مانشستر الإنجليزية، الذي يقام في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويأمل مانشستر يونايتد في حسم نتيجة مباراة الذهاب في تحقيق الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره، قبل مباراة الإياب التي تجمعهما نهاية الشهر الجاري.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، الأمر الذي أفقده المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم ويسعى رفاق راشفورد في الظفر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي من أجل إرضاء جماهير يونايتد المتعطشة للبطولات.

في المقابل يسعى مانشستر سيتي في استعادة توازنه بعد النتائج الغير جيدة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، كما انه يسعى لرد اعتباره بعد الهزيمة أمام يونايتد منذ أسابيع بالدوري الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي هذا الوسم برصيد 44 نقطة بفارق كبير عن ليفربول متصدر البريميرليج برصيد 58 نقطة، الأمر الذي يشير إلى خروج مانشستر سيتي من المنافسة على لقب الدوري، ما قد يدفع جورايولا مدرب سيتي إلى محاولة تخطي يونايتد للتتويج بأي بطولة هذا الموسم.