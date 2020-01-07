الليلة.. 1.2 مليار متابع لحفل أفضل لاعب في أفريقيا

كشف كامل أبو علي، رجل الأعمال المعروف، أن التقديرات المبدئية تؤكد وجود 1.2 مليار متابع لحفل أفضل لاعب في أفريقيا اليوم بالغردقة، قال أبو علي إن مجموعته الفندقية تحملت كل تكاليف الحفل، مؤكدًا أن الهدف تقديم حدث يليق

بسمعة مصر الكبيرة على كل الأصعدة.

وشدد على أن رجال الأعمال عليهم دور كبير الفترة المقبلة في خدمة الوطن، معربًا عن تفاؤله بنجاح الحفل اليوم الذي سيسهم في حدوث دعاية

رائعة لمصر في جميع أرجاء العالم.

جدير بالذكر أن محمد صلاح وساديو ماني لاعبي ليفربول، ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مرشحين للفوز باللقب من اللاعبين المحترفين خارج القارة، بجانب طارق حامد لاعب الزمالك، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، ويوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، المرشحين لأفضل لاعب داخل القارة.