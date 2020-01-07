تجاوز بها عقد مانشستر يونايتد القياسي وبقى خلف برشلونة .. قيمة عقد ليفربول مع نايكي

أتم نادي ليفربول لمساته الأخيرة على عقده مع شركة الملابس الأشهر في العالم “نايكي”، وأعلن الفريق الذي يسير بثبات نحو لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، عن توقيع عقد طويل المدى مع الشركة الأمريكية.

وأوضح الريدز أنه وقع مع شركة “نايكي” للمستلزمات الرياضية، بعقد يبدأ مفعوله من شهر يونيو 2020، اعتبارا من الموسم المقبل، لكي تحل بدلا من “نيو بالانس” الأمريكية، التي ترعى بطل أوروبا منذ عام 2015.

ما هي قيمة عقد ليفربول مع نايكي؟

سرّبت الصحافة الإنجليزية عقب الإعلان الرسمي قيمة العقد، وأكدّت أنها تجاوزت القيمة القياسية لتعاقد مانشستر يونايتد مع أديداس، وبلغت 80 مليون جنيه استرليني للموسم الواحد.

وكان اليونايتد قد وقع مع أديداس الألمانية عقدًا لمدة عشرة مواسم بقيمة 75 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد، كأكثر أندية العالم وإنجلترا حينها دخلاً من رعاية قمصان فرق كرة القدم.

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برشلونة يبقى على القمة

ولم يتجاوز عقد ليفربول الجديد مع “نايكي”، عقد الشركة ذاتها مع نادي برشلونة الإسباني، والذي يعتبر قياسيًا على مستوى أندية العالم، حيث يجني منه النادي الكتلوني سنويًا 100 مليون جنيه استرليني.

واحتل ليفربول المرتبة الثالثة في ترتيب أعلى عقود الرعاية، بعد حفاظ ريال مدريد على مرتبته الثانية رفقة أديداس، بعقد سنوي تبلغ قميته 98 مليون جنيه استرليني سنويًا.