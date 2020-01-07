رياضة | رسميًا.. أستون فيلا يضم نجم تشيلسي حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. أستون فيلا يضم نجم تشيلسي حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده رسميًا مع متوسط الميدان جاميس درينكووتر قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ونشر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت تعاقده رسميًا مع درينكووتر بعدما اجتاز الفحص الطبي الذي أجري عليه اليوم الثلاثاء.

وقال داين سميث المدير الفني لأستون فيلا بأن التعاقد مع درينكووتر سيعزز من الفريق الإنجليزي بشكل كبير، مشيدًا بإتمام الصفقة.

والجدير بالذكر أن درينكووتر صاحب الـ٢٩ عامًا قد ساعد في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي موسم ٢٠١٦.

