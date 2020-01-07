رياضة | انسحاب منتخب غانا للكرة الطائرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للاوليمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انسحاب منتخب غانا للكرة الطائرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للاوليمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة المشرفة على تنظيم التصفيات الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها القاهرة على ملعب الصالة المغطاة رقم "2 " بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 7 وحتى 12 يناير الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين ، عدم مشاركة المنتخب الغانى فى التصفيات ، لعدم حضوره إلى القاهرة حتى الآن ، ولديه مباراة فى الساعة الخامسة من مساء اليوم أمام المنتخب التونسى فى أولى مباريات اليوم الأول للتصفيات .

واعتبرت اللجنة المشرفة على التصفيات برئاسة الصربى سلوبيدان ممثل الاتحاد الدولى للكرة الطائرة أن المنتخب الغانى أصبح خارج التصفيات رسميا ، حسب قواعد الاتحاد الدولى للعبة ، حضر الإجتماع رؤساء اتحاد الكرة الطائرة فى دول تونس وغانا ومصر ، بالإضافة إلى الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الإفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة .

بذلك يشارك فى التصفيات أربعة منتخبات فقط وهى مصر وتونس والجزائر والكاميرون ، ويصعد إلى الدورة الاوليمبية المنتخب الحاصل على المركز الأول فقط ، ويذكر أن المنتخب المصرى يواجه نظيره الجزائرى فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم فى أولى مباريات المنتخبين فى البطولة .