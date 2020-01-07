رياضة | ريال مدريد يرصد 30 مليون يور لضم موهبة فلامنجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد 30 مليون يور لضم موهبة فلامنجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن ريال مدريد يختتم عقده بتوقيع اللاعب الشاب رينييه في نادي فلامنجو.

على الرغم من بلوغه سن 17 عامًا فقط ، إلا أن راينر كان له تأثير كبير في صفوف نادي فلامنجو ، حيث ساهم بستة أهداف من 14 مباراة في الدوري.

وقد أدى شكل المراهق إلى تكهنات بشأن التحول المحتمل إلى ريال مدريد ، الذي يقال إنه كان في مناقشات مع ممثلي اللاعب.

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وفقًا لـ AS ، هناك اتفاق معمول به بالفعل مع صانع الألعاب والجانب البرازيلي قبل التبديل في وقت لاحق في نافذة الانتقالات في يناير.

يشير التقرير إلى أن عقدًا مدته ست سنوات ونصف العام سيكون رسميًا عندما يصبح رينييه في سن الـ 18 في 19 يناير.

يقال إن ريال مدريد مستعد لدفع 30 مليون يورو (25.56 مليون جنيه إسترليني) للتوقعات.