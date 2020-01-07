رياضة | مانشستر يونايتد يستعد لإجراء محادثات مع وكيل ارتورو فيدال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يستعد لإجراء محادثات مع وكيل ارتورو فيدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير أن مانشستر يونايتد أجرى مناقشات مع ممثلي لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال.

نتيجة للتكهنات المستمرة بشأن مستقبل بول بوغبا وإصابة طويلة الأمد بسكوت ماكوميناي ، قد يحاول يونايتد توقيع لاعب خط وسط جديد خلال نافذة يناير.

وفقًا لكوريري ديلا سيرا ، تم تحديد فيدال على أنه توقيع محتمل مع الشيلي الذي من المحتمل أن يغادر كامب نو.

Advertisements

في حين لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا جزءًا مهمًا من تشكيلة إرنستو فالفيردي ، فإن أكثر من نصف ظهوره الـ 73 جاء من مقاعد البدلاء.

يزعم التقرير أن يونايتد ، وكذلك إنتر ميلان ، قد عقدا محادثات مع الوكيل فرناندو فيليسيفيتش بشأن صفقة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني.

أمام فيدال 18 شهرًا فقط على عقده مع العمالقة الكاتالونية.