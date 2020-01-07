رياضة | فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي الاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا في مركز الجناح الأيسر خلال تشكيل الفريق ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قيد كهربا في القائمة الإفريقية بعد التعاقد معه لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادمًا من أفيش البرتغالي.

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وشارك كهربا في مباراة الأهلي ونادي إف سي مصر كبديل في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ولعب كهربا نجم الزمالك سابقًا في مركز الجناح الأيمن رغم أنه يجيد في مركز الجناح الأيسر المنتظر مشاركته به ضد بلاتينيوم نظرًا لإصابة رمضان صبحي.