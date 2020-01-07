رياضة | الدوري السعودي| تعرف على هوية حكم مباراة الهلال ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي| تعرف على هوية حكم مباراة الهلال ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن حكم مباراة الهلال ضد الأهلي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الهلال ضد الأهلي إلى الحكم البولندي سيمون مارسينياك، ويعاونه باويل سوكولنيكي، وتوماس ليستكويتش.

وكلف الاتحاد الحكم الرابع الوطني شكري الحنفوش، إلى جانب توماس موزبال حكمًا للفار، ومحمد الهويش مساعد لحكم الفيديو.

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ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره العدالة، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري السعودي.

وعلى الجانب الأخر سقط الأهلي، أمام الشباب، بهدف نظيف، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين.



يحتل فريق الهلال المركز الثاني من جدول ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 24 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، فاز في 7 مواجهات وتعادل في ثلاثة وخسر في واحدة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، جمعهم من 12 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وتعادل في مبارتين وخسر 3 مواجهات.