رياضة | طائرة الفراعنة تواجه محاربو الصحراء فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لطوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة الفراعنة تواجه محاربو الصحراء فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لطوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية الليلة منافسات التصفيات الإفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها القاهرة على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، خلال الفترة من 7 وحتى 12 يناير الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32، التى تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين ، حيث يلتقى منتخبنا الوطنى الأول الملقب بالفراعنة فى الثامنة مساء مع نظيره الجزائرى الملقب بمحاربى الصحراء فى أولى مباريات المنتخبين فى البطولة ، ويسبق اللقاء مباراة غانا وتونس فى الخامسة مساء ، وحتى الآن لم يصل المنتخب الغانى القاهرة ، يشارك فى التصفيات خمسة منتخبات هى مصر والجزائر وتونس وغانا والكاميرون ، ويلعب المنتخب بعد ذلك ثلاث مباريات متتالية مع منتخبات غانا وتونس والكاميرون على التوالي ، على أن يحصل المنتخب على راحة سلبية يوم 11 يناير قبل مواجهة الكاميرون يوم 12 فى اخر يوم فى التصفيات .

يمثل المنتخب فى التصفيات "14" لاعبًا هم، أحمد صلاح وعبدالله عبدالسلام وحسام يوسف ومحمد عادل وأحمد سعيد وعبدالرحمن سعودي وأحمد ضياء ومصطفى إبراهيم ومحمد محسن ورشاد شبل وعمر تايسون وهشام يسري ومحمد رضا وشريف شرقاوي ، ويرأس بعثة مصر فى البطولة حسن عابد المدير الادارى للمنتخبات الوطنية بالاتحاد المصرى للكرة الطائرة .

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وقال أحمد عبدالدايم، رئيس اللجنة المؤقتة، التى تدير اتحاد الكرة الطائرة، إن التصفيات الإفريقية صعبة للغاية، وقوية وشرسة فى ذات الوقت ، حيث يواجه المنتخب منافسة فى غاية الصعوبة مع المنتخب الكاميرونى بطل دورة الألعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب يوليو الماضى ، والذى يضم 14 لاعبا محترفا فى الدوريات الأوروبية وخاصة الفرنسية ، فضلا عن منتخب تونس بطل القارة السمراء ، والجزائر التى تضم بين صفوفها لاعبون على مستوى فنى وبدنى عال للغاية ، حيث يتنافس المنتخبات الأربعة على الفوز ببطاقة التأهل إلى الأوليمبياد ، موضحا أن مباراة الإفتتاح حددتها القرعة ، ولم يختار منتخب الدول المنظمة طرف لقاء الافتتاح لأنها تصفيات وليست بطولة عالم ، مؤكدا أن مباراة الإفتتاح دائما تكون صعوبة وسوف تحدد مصير المنتخب فى التصفيات بنسبة كبيرة ، والفوز فيها سوف يمنح المنتخب ثقة قوية لمواصلة الإنتصارات

مشيرا إلى أن المنتخب استعد بقوة للتصفيات تحت قيادة الهولندى جيدو المدير الفنى للمنتخب ، وأصبح قادرا بنسبة كبيرة على الفوز ببطاقة العبور إلى طوكيو ، متمنيا أن يلتف الجميع حول المنتخب ، ويلقى المساندة والدعم الجماهيرى المناسب ، حيث سيكون للجماهير دورا مهما وأساسيا فى التغلب على قوة المنتخبات الإفريقية ، فضلا عن إمكانيات ومهارة لاعبينا ، مضيفا إلى أن المنتخب قدم مباريات قوية أمام منتخبى الصين وباكستان خلال الدورة الودية بمعسكر الصين ، واستطاع الجهاز الفنى تجربة جميع اللاعبين ، ثم أقام المنتخب بعد ذلك ثلاثة معسكرات قوية فى دول هولندا وبلجيكا وبلغاريا خاض خلالها أربع مباريات قوية مع منتخبى بلجيكا وبلغاريا .

أكد عبد الدايم أن المنتخبات المشاركة فى التصفيات أبدت إعجابها الشديد بفنادق الإقامة وأماكن التدريب والصالة التى سوف تستضيف المنافسات الرسمية ، وذلك خلال الإجتماع الفنى الذى عقد مساء أمس الأثنين ، والذى حضره رؤساء وفود الدول المشاركة التى لم تبد اى اعتراضات على اى شئ خاص بالتنظيم والإقامة والملاعب والمواصلات ، وحضر الإجتماع أيضا الصربى سلوبيدان المشرف على البطولة من قبل الاتحاد الدولى ، والذى أعرب عن سعادته وانبهاره بتنظيم مصر للتصفيات المؤهلة للاوليمبياد .