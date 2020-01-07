رياضة | فرمان كارتيرون بسبب محمد عبد الغني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان كارتيرون بسبب محمد عبد الغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في استبعاد محمد عبد الغني مدافع الفريق في مباراة زيسكو يونايتد الزامبي بدوري أبطال افريقيا.

وشارك عبد الغني في التشكيل الأساسي للزمالك خلال المباريات الماضية وكان الأكثر مشاركة بجانب محمود علاء.

وجاء قرار المدرب بسبب تراجع مستوى اللاعب في المباريات الماضية للفريق وتكرار بعض الأخطاء له.

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وينوي كارتيرون إعادة الثنائي محمود علاء والونش لخط دفاع الزمالك في مواجهة بطل زامبيا المقبلة والاستفادة من خبرات الثنائي.



وتغلب الزمالك على طنطا بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وأراح كارتيرون كل من علاء والونش في مواجهة طنطا بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وعدم الضغط البدني عليهما.

