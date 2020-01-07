رياضة | تقرير: عودة نيمار لن تزعج جريزمان في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: عودة نيمار لن تزعج جريزمان في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة لا يشغله عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، إلى كامب نو من جديد.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن احتمالية عودة نيمار إلى برشلونة في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن مشاركة جريزمان ستقل كثيرا بعودة النجم البرازيلي.

وأشارت إلى أن جريزمان لا يولي اهتماما لعودة نيمار إلى برشلونة مؤكدة أن الأمر لن يزعج النجم الفرنسي في حال اتمام الصفقة.

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وأكدت أن جريزمان يدرك حالة التجانس والانسجام بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز مع نيمار، والتي لم يصل لها حتى الآن، لكنه لا يبدو رافضا لهذا الثلاثي.

كما يدرك جريزمان أنه جزء من مشروع برشلونة للحفاظ على القمة في السنوات الخمس المقبلة، وأن نيمار سوف يدعم هذه الخطة.

وانضم جريزمان إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري، قادما من أتليتكو مدريد، بمبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس.