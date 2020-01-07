رياضة | رسميا.. برشلونة يطلب ضم نجم بالميراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يطلب ضم نجم بالميراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نادي برشلونة الإسباني عرضًا رسميًا لضم موهبة فريق بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة "جلوبو سبورت" أن برشلونة طلب ضم ماتيوس فرنانديس لاعب وسط بالميراس البرايزلي الذي يبلغ من العمر 21 عامًا وينتهي عقده في 2023.

وانتقل فرنانديس أوائل العام الماضي لصفوف بالميراس مقابل 3.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2023.

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ولعب ماتيوس مع بوتافوجو 76 مباراة بين 2016 و2018، سجل خلالها هدفين، وصنع مثليهما، ولعب مع بالميراس 537 دقيقة في 11 مباراة بالدوري سجل فيها هدفاً.