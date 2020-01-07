رياضة | تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORT الفضائية الناقلة مباراة الهلال والأهلي السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORT الفضائية الناقلة مباراة الهلال والأهلي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعتبر قناة السعودية الرياضية واحدة من أهم القنوات الرياضية التي تقدم العديد من المباريات الهامة، والتي يتابعها الكثير من جميع أنحاء العالم العربي، وبخاصة السعوديين، على الرغم من كونها قناة حديثة النشأة إلا أنها حققت شهرة واسعة، وسوف نقدم لكم جميع الترددات الخاصة بالقناة في هذا المقال.
قدمت قناة السعودية الرياضية العديد من البرامج الرياضية، بالإضافة إلى العديد من المباريات القوية في الدوري السعودي، كل هذا مع بدء البث الخاص بها في عام 2018، ومع الوقت بدأت تقوم بإنشاء العديد من القنوات الأخرى التابعة لها في عام 2019، تهدف هذه القنوات إلى تنمية مهارات الشباب، وإثارتهم في أن يشاركوا في جميع الرياضات، بالإضافة إلى جميع الأمور الحياتية، وجميع المجالات.
جدير بالذكر أن القناة يتم نقل ترددها على جميع الأقمار الصناعية، مثل: نايل سات، عرب سات، بدر 7، وتقول بعرض العديد من الدوريات السعودية، ومن هذه الدوريات التي تقوم بإذاعتها، ولها حق الأولوية في إذاعتها، ما يلي: كأس الخليج العربي، كأس السوبر السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري المحترفين السعودي، دوري الدرجة الأولى السعودي، والعديد من البرامج الرياضية التي يتم إذاعتها في القناة.
تردد قناة السعودية الرياضية
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الرمز
|القناة
|نايل سات
|1228412149
|عمودي vأفقي H
|27500
|KSA SPORTS 1 قناة السعودية الرياضيةKSA SPORTS +2
|عرب سات
|1214912015
|أفقي Hعمودي V
|27500
|KSA SPORTS 1 السعودية الرياضية
|ياه سات
|1241811746
|عمودي Vأفقي H
|27500
|قناة السعودية KSA SPORTS 1KSA SPORTS 2
بطاقة مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي
|المباراة
|القناة الناقلة
|موعد المباراة
|ملعب المباراة
|الهلال ضد الاهلي السعودي
|قناة السعودية الرياضية ksa sport 1+ 3
|8:00 مساءاً بتوقيت السعودية
7:00 مساءاً بتوقيت مصر
9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات
8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
|استاد جامعة الملك سعود