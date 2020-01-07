رياضة | رسميا.. الشهيدي مديرا فنيا لبيلا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الشهيدي مديرا فنيا لبيلا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا، تعيين ابراهيم الشهيدي، المدير الفني السايبق، لفريق الحامول بالقسم الثالث، ليولى مهمة تدريب فريق بيلا، بدوري القسم الثاني.

وقال الشهيدي لـ "الخليج 365 الرياضي" أن موقف فريق بيلا متأزم، بسبب كثرة الأزمات والمشاكل، في الدور الأول، وإنقطاع اللاعبين الجدد، والإعتماد على اللاعبين القدامى، والناشئين.

وأضاف الشهيدي الجهاز الفني المعاون سيتكون من أحمد مرعي مدرب عام، وأحمد حجازي مدرب، ووليد الشبراوي، مدرب حراس مرمي، وحمدي خليفة مدير اداري.

يذكر ان الشهيدي قاد من قبل أندية الزعفران والحامول وسيدي سالم ، وكان المدير الفني الجديد لبيلا قريباً من التعاقد مع بيلا عقب لقاء بيلا ومالية كفر الزيات ولكنها باءت بالفشل بسبب تمسك ادارة الحامول بالشهيدي الذي اعرب عن احترامه لتعاقده مع فريق الحامول .

وتولي مهمة الفني لفريق بيلا هذا الموسم ثلاث مدربين وهم، ياسر رضوان، وأحمد قناوي وأحمد العشري .