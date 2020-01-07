رياضة | مانشستر يونايتد يصدم جماهيره بشأن صفقة ماديسون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يصدم جماهيره بشأن صفقة ماديسون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم مانشستر يونايتد أنه من غير المحتمل أن يتمكن من التعاقد مع لاعب خط وسط ليستر سيتي جيمس ماديسون في يناير.

بفضل الأموال المتاحة للإنفاق خلال نافذة التحويل في شهر يناير ، قيل إن جونار سولسكاير قد حدد اللاعب الدولي الإنجليزي كأحد اللاعبين الموقّعين له.

يعتبر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا ، نظرًا لعمره وإمكاناته ، لائقًا طبيعيًا في أولد ترافورد ، في حين أن ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة جاءت من 20 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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ومع ذلك ، على الرغم من اهتمامهم ، تدعي Sky Sports News أن يونايتد لا تتوقع دفع صفقة كبيرة في منتصف الحملة.

بينما من المحتمل أن يتخذ يونايتد نهجًا رسميًا خلال فصل الصيف ، يبدو أن هناك قبولًا بأن شركة ليستر لن تبيع أحد رجالها الرئيسيين خلال شهر افتتاح عام 2020.

قد يضطر مانشستر يوناتيد إلى الدفع في حدود 80 مليون جنيه إسترليني لتوقيع صانع الألعاب في وقت لاحق من هذا العام.