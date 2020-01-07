رياضة | كشف حساب أرتيتا مع أرسنال بعد الفوز على ليدز يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب أرتيتا مع أرسنال بعد الفوز على ليدز يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز على حساب فريق ليدز يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعد هذة المباراة هي الرابعة لميكل ارتيتا في قيادة تدريب الجانرز، حيث خاض 3 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة واحدة في الكأس حتى الآن مع الفريق اللندني.

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ونجح فريق أرسنال في تحقيق الفوز باخر مباراتين والحفاظ على الشباك نظيفة أمام فريق مانشستر يونايتد في الدوري بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وأيضاً خلال مباراة ليدز يونايتد بالأمس.

بينما تعادل فريق بورنموث مع ارسنال في أولى مواجهات ارتيتا مع الفريق بنتيجة هدف لكل فريق، وتعرض الجانرز للهزيمة الوحيدة مع ارتيتا من فريق تشيلسي بديربي لندن بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويستعد أرسنال لملاقاة فريق كريستال بالاس في ديربي جديد لميكيل ارتيتا على ملعب السيلهرست بارك بالجولة المقبلة من البريمرليج.