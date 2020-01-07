رياضة | فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي ستسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.‬

‫وغاب عن قائمة الفريق الكتالوني كلًا من الحارس تير شتيجين وعثمان ديمبلي وأرثور بسبب الإصابة.‬

‫وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-‬

‫سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - موسى واجيه - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي. إيناكي بينا - كارليس بيريز - بيكويه بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - أرنول تيناس. ‬