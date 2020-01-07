رياضة | فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي ستسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.
وغاب عن قائمة الفريق الكتالوني كلًا من الحارس تير شتيجين وعثمان ديمبلي وأرثور بسبب الإصابة.
وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-
سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - موسى واجيه - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي. إيناكي بينا - كارليس بيريز - بيكويه بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - أرنول تيناس.