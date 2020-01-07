رياضة | خيسوس يكشف ضياع صفقة الموسم من الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيسوس يكشف ضياع صفقة الموسم من الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي فلامنجو البرازيلي حاليا، ومدرب الهلال السعودي سابقا، عن رفض نجم فريق بنفيكا الانتقال إلى صفوف الزعيم.

وقال خيسوس في تصريحات لصحيفة "desporto" البرتغالية: "سعيت لضم نجم خط وسط بنفيكا أندرياس ساماريس، إلى فريق الهلال، خلال فترة تدريبي للفريق، لأن ساماريس يمتلك قدرات عالية للغاية، وكان في إمكانه تقديم إضافة قوية للهلال".

وأوضح خيسوس: "اللاعب قال لي عندما عرضت عليه الانتقال إلى الهلال؛ لن أذهب إلى هناك.. أرغب في البقاء مع بنفيكا".

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يذكر أن خيسوس تولى قيادة الفريق الأول للكرة بنادي الهلال عام 2018، قبل أن يغادر الفريق في يناير 2019.

جدير بالذكر أن الهلال، حاول ضم اللاعب الذي يجيد المشاركة في مركز خط الوسط الارتكاز، في ميركاتو الصيف لعام 2018.

وكانت إدارة نادي الهلال قد قدمت عرضا رسميا بقيمة 5 ملايين يورو بقيمة 5 ملايين يورو لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.