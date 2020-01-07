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شكرا لقرائتكم خبر عن ناينغولان يحفز زملائه قبل لقاء ميلان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
شدد لاعب وسط فريق كالياري الايطالي، الدولي البلجيكي رادجا ناينغولان على أهمية الانتصار في اللقاء المقبل أمام فريق ميلان ضمن منافسات الجولة 19 ضمن منافسات الدوري الإيطالي، خاصة بعد المباريات الثلاث الأخيرة التي خسرها الفريق في الدوري.
وقال ناينغولان: "إنها مباراة حياة او موت، لا يمكننا ارتكاب أي خطأ أو منح فريق رائع مثل ميلان أي فرصة، علينا أن ننظر إلى ما فعلناه طوال الموسم، نحن حزينون بعد خسارتنا في آخر ثلاث مبارايات على الرغم من خلق فرص للتسجيل، ولكن الان علينا أن نعمل بجد ونفكر في المباراة القادمة وأن نركز على التخلص من الأخطاء، يجب أن نتطلع إلى الأمام".
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