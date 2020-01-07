شكرا لقرائتكم خبر عن «جوتزه» يرفض التجديد لدورتموند ويرحل في الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض ماريو جوتزه، نجم بروسيا دورتموند الألماني، التجديد مع فريقه، مفضلًا الرحيل مع نهاية عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فقد رفض اللاعب العرض المقدم من فريقه لتجديد عقده ليضع حدًا لفترته الثانية مع أصحاب القميص الأصفر والأسود، إذ سبق أن رحل سابقًا إلى بايرن ميونخ قبل عودته مجددًا إلى سيجنال إدونا بارك.

وشارك «جوتزه» مع فريقه في 16 مباراة خلال هذا الموسم بجميع البطولات، وأحرز ثلاثة أهداف فيما صنع هدفًا واحدًا.