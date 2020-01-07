شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي على «ليبينييتسا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت أندية تشيلسي وليدز الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي في صراع ثلاثي على خدمات اللاعب الكرواتي الشاب إيفان ليبينييتسا. Advertisements ويلعب صاحب الـ 20 عامًا لنادي رييكا الكرواتي، فيما أشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى تقدم تشيلسي بعرض يبلغ 3.5 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب. ويرفض رييكا التخلي عن لاعبه بأقل من 4.25 مليون جنيه إسترليني، حسب صحيفة «تي بورتال» الكرواتية. وأشارت الصحيفة إلى ارتباط اسم اللاعب أيضًا بأندية وست بروميتش الإنجليزي وأودينيزي وأتالانتا وفيورنتينا الإيطاليين.

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