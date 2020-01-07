شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات سياحية لنجوم حفل «كاف».. وطائرة خاصة لإحضار عائلة رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهت مدينة الغردقة ومنتجع سهل حشيش الاستعدادات لإقامة الحدث الرياضي الأفريقي الأبرز حفل كاف لاختيار الأفضل في أفريقيا.

واكتمل وصول عدد كبير من مسؤولي الرياضة العالمية والأفريقية إلى الغردقة، وعلى رأسهم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي «كاف»، وفاطمة سامورا، سكرتير عام «فيفا»، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد المصري لكرة القدم.

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كما وصل إلى الغردقة المدرب العالمي آرسين فنجر، وصامويل إيتو، نجم منتخب الكاميرون السابق، كما توافد نجوم كرة القدم المصرية، وعدد من الفنانين والإعلاميين وكبار الشخصيات، وهم: أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وتم تنظيم رحلات سياحية للضيوف.

وأكد كامل أبوعلي، رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، تفاؤله بنجاح حفل الأفضل الذي يقام لأول مرة بمصر، مشيرًا إلى أن هناك تجهيزات عالية المستوى تمت لإنجاح الحفل، من خلال إقامة مسرح عائم خصيصاً للحفل على مارينا المنتجع بسهل حشيش، وتم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية التي تضمن خروج الاحتفال بصورة مبهرة أمام العالم كله.

وأعرب «أبوعلي» عن أمله في نجاح حفل الأفضل في أفريقيا، حتى يصبح نقطة انطلاق نحو استضافة مصر لأحداث رياضية عالمية مماثلة، تصب في صالح الرياضة وأيضاً السياحة المصرية.

من ناحية أخرى، أكد بيان للجنة المنظمة للحفل أن عائلة نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو، كان مقررًا وصولها للغردقة فجر، اليوم الثلاثاء، ولكن حدث تأخير لرحلة الطيران القادمين عليها عبر مطار إسطنبول إلى الغردقة، فقامت مجموعة بيك الباتروس، المستضيفة للحفل، بإرسال طائرة خاصة لإحضارهم للحاق بالحفل مساء اليوم الثلاثاء.