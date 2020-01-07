شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمباراة أسوان والجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف ملعب أسوان فريق الجونة فى مواجهة فريق أسوان ، خلال المباراة التي ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يسعى تماسيح النيل لتحسين مستوى نتائج الفريق وتصحيح المسار للبقاء في دوري الأضواء والشهرة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي: مسعد عوض، مصطفى دويدار، إبراهيم القاضي، محمد جابر، محمد اسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد فتحي، إبراهيم جلال، محمد الصباحي، عبد العزيز إمام.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي: الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي.

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ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

طالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بتحقيق فوز يساهم فى التقدم فى سباق مراكز المسابقة أمام منافس قوى، فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى نيبوشا.

ويعانى أسوان من الإصابات التى عصفت بنجوم الفريق، حيث تعرض ثنائى هجوم أسوان أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر لإصابة القطع فى الرباط الصليبي، وهو ما دفع إدارة الفريق للبحث عن مهاجم جديد فى الميركاتو الشتوي.

كما يعانى أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية فى ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسى مهاجم النادى الاسماعيلى الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.