قبل ساعات من إعلان الأفضل في أفريقيا.. خالد بيومي: ماني أفضل من صلاح

كشف المحلل الكروي خالد بيومي عن اختياراته للأفضل في أفريقيا عن عام 2019، وينافس النجم المصري محمد صلاح زميله في ليفربول ساديو ماني الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

بينما ينافس طارق حامد نجم الزمالك يوسف البلايلي لاعب الأهلي السعودي وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

تتجه أنظار العالم، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، صوب سهل حشيش بمدينة الغردقة، التي تستضيف حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للأفضل في عام 2019.

ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": "ماني هو الأحق بجائزة الأفضل هذا العام، لأنه كان مؤثرا جدا مع ليفربول، وخاصة نهائي دوري أبطال أوروبا، وأيضا مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية".

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وأضاف خالد بيومي: "محمد صلاح تألق مع ليفربول فقط، ولم يقدم شيئا مع منتخب مصر، ورياض محرز تألق مع منتخب الجزائر، ولكنه لم يكن مؤثرا مع مانشستر سيتي".

وبالنسة للأفضل داخل أفريقيا 2019، قال خالد بيومي: "يوسف بلايلي هو الأحق بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، لأنه فاز مع الترجي بدوري أبطال أفريقيا، ومع منتخب الجزائر بكأس الأمم الأفريقية".

واختتم خالد بيومي: "طارق حامد حصل مع الزمالك على بطولة الكونفدرالية، لكنه خرج مع منتخب مصر من دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية".

ومن المقرر أن يقام حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2019، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، بمدينة الغردقة.