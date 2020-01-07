موعد حفل توزيع جوائز الكاف الليلة.. والقناة المجانية الناقلة.. والموقف النهائي لحضور صلاح.. والتسريبات تكشف الفائز باللقب

كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار العالم، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، صوب سهل حشيش بمدينة الغردقة، التي تستضيف حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، للأفضل في عام 2019.

ويحضر الحفل أهم نجوم الكرة في العالم وعلى رأسهم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعدد ضخم من النجوم والأساطير.

ويتنافس نجم الزمالك طارق حامد مع الجزائري يوسف بلايلى لاعب أهلي جدة السعودي، وأنيس البدري لاعب الترجي التونسي، على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2019.

وفي سياق متصل، دشنت جماهير الزمالك هاشتاج #طارق_حامد_ملك_افريقيا على موقع تويتر، ليكون الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعي في مصر، وذلك بعد إدراج إسمه ضمن الثلاثي المقرر فوز أحدهم بالجائزة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن طارق حامد الأقرب للفوز بالجائزة، بعد تحقيقه لقب الكونفدرالية مع الزمالك، وكأس مصر عن النسخة الماضية.

وعلى الرغم من خروج منتخب مصر من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا التى استضافتها مصر مؤخرًا، بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، إلا أن أداء طارق حامد، يُعد من أبرز علامات الفراعنة فى البطولة الأفريقية رغم الإخفاق.

وفي حال فوز حامد بالجائزة، سيكون رابع لاعب مصري يفوز بها، بعد ثنائي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الذي حصل عليها أعوام 2006 و2008 و2012 و2013، ومحمد بركات الذي فاز بالجائزة عام 2005، وأحمد حسن 2010.

على الجانب الأخر، يتنافس نجم منتخب مصر محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019.

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وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ساديو ماني الأقرب للفوز بالجائزة هذا العام، بعدما هيمن عليها صلاح خلال عامي 2017، و2018.

وتأكد غياب صلاح، عن الحفل، بعدما أرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي يعتذر من خلاله عن عدم الحضور، نظرًا لوجود عائلته في إنجلترا.

وكانت التكهنات قد أشارت إلى نية صلاح بعد الحضور بعد التسريبات التي أشارت إلى فوز ماني بالجائزة.

وزادت تلك التكهنات بعد وصول النجم السنغالي على متن الطائرة الخاصة التي نقلته من إنجلترا، ولم يتواجد معه صلاح ولا رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

القناة الناقلة

يذاع الحفل بشكل حصري على قناة أون سبورت.

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