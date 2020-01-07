سوبر كورة يكشف راتب ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع الفرنسى "ديديه جوميز دا روسا" مديرا فنيا للفريق الأول، فى سبيل إعادة الفريق لمساره الصحيح تحت القيادة الفنية الفرنسية الجديدة. ويكشف سوبر كورة راتب الفرنسى "ديديه جوميز دا روسا" المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، حيث من المقرر أن يقود الفريق رسميا عقب مباراة بيراميدز التى ستقام فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري المصري. لمعرفة راتب الفرنسى "ديديه جوميز دا روسا" المدير الفني الجديد لفريق الإسماعيلي عبر سوبر كورة .. من هنا ويملك المدرب الفرنسى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، وهو من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى وحورية الغينى ورايون سبورت الرواندى. آخر محطات ديديه جوميز التدريبية كانت مع نادى حوريا الغينى وحقق معهم الدورى مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى، بجانب تحقيق كأس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات فى كأس الكونفدرالية موسم 2019-2020. Advertisements

وبات ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للإسماعيلى ثالث مدرب فرنسى يتولى تدريب الفريق بعد الثنائى باتريس نوفو وسبستيان ديسابر، فمنذ بدء مسابقة الدورى المصرى عام 1948 تولى تدريب الإسماعيلى رسميا 58 مدربا منهم 26 مدرباً أجنبياً وعربيا و32 مدربا مصرياً، ويعتبر شحتة هو أكثر مدرب تولى المهمة، حيث تولاها خمس مرات، ويعتبر الألمانى هانز سميث صاحب العشرة أيام تدريب أقل من جلس على كرسى المدير الفنى.

ويعد على عمر مكتشف النجوم هو أكثر مدرب حافظ على هذا المنصب حين تولى المسئولية خمسة أعوام من عام 55 إلى عام 60.

وتولى تدريب الفريق 26 مدربا أجنبيا وعربيا من 17 جنسية هم (إنجلتر 1 – أيرلندا 1 – المجر 1 – ألمانيا 4 – الأرجنتين 1 – هولندا 3 – البرازيل 2 – يوغسلافيا 1 – روسيا 1 – تركيا 1 – فرنسا 3 – صربيا 2- تونس 1- التشيك 1- البرتغال 1- الجزائر 1 – مقدونيا 1).

ويعتبر الأيرلندى طومسون هو أكثر مدرب أجنبى تولى المسئولية فى أربع مناسبات، يليه كل من الأرجنتينى ماركوس والألمانى بوكير والهولندى مارك فوتا والبرازيلى هيرون ريكاردو والفرنسى يوسف فييرا تولوا تدريب الفريق مرتين.