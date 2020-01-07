شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الصباحى يتقدم لأسوان على الجونة من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمد الصباحى صانع ألعاب أسوان هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 15 من عمر المباراة، بعد تسدية قوية من ركلة جزاء، خلال المباراة المقامة حالياً على استاد أسوان ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

بدأ أسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض، مصطفى دويدار، إبراهيم القاضى، محمد جابر، محمد إسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد فتحى، إبراهيم جلال، محمد الصباحى، عبد العزيز إمام.

فيما بدأ الجونة اللقاء بتشكيل مكون من: محمود الغرباوى، خالد صبحى، محمد نجيب، باسم على، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عمورى، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدى.

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ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

طالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بتحقيق فوز يساهم فى التقدم فى سباق مراكز المسابقة أمام منافس قوى، فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى نيبوشا.

ويعانى أسوان من الإصابات التى عصفت بنجوم الفريق، حيث تعرض ثنائى هجوم أسوان أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر لإصابة القطع فى الرباط الصليبى، وهو ما دفع إدارة الفريق للبحث عن مهاجم جديد فى الميركاتو الشتوى.

كما يعانى أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية فى ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسى مهاجم النادى الاسماعيلى الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.