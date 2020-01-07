شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ المصرى والإنتاج فى الدورى الممتاز قبل مواجهة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير البورسعيدية المواجهة المنتظرة بين فريقى المصرى البورسعيدى والإنتاج الحربى المحدد لهلا الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويسعى فريق الإنتاج إلى تحقيق الفوز لإيقاف خسارة النقاط بعد التعادل السلبى مع الجونة فى الظهور الأخير بالدورى، بينما يطمح فريق المصرى فى مواصلة سلسة الانتصارات بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف.

وحذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاستهانة بفريق المصرى الذى استطاع أن يقدم ريمونتادا مثيرة فى مباراته الأخيرة، مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث، ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج أمام المصرى مكون من: عامر عامر، أحمد شديد، محمود البدري، معاذ الحناوي، محمد بازوكا ، محمد عادل، إبراهيم عبد الخالق، موسى دياورا، أمادو تياهي، محمد رجب، علاء سلامة.

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وضم مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى 20 لاعباً لقائمته لمواجهة المصرى هم "عامر عامر ومحمد عصام الغندور ومحمود البدرى وباسم مرسى وأحمد شديد ومحمد بازوكا وعلى فتحى وعلاء سلامة ومحمود عادل وغنام محمد ومحمد رجب وأحمد مجدى وابراهيم عبد الخالق ومصطفى البدرى ومعاذ الحناوى ومحمد عادل اسكو ومحمد فييرا وموسى دياورا ووهاب انان ومامادو انياس".

بينما طالب إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى، لاعبيه بمواصلة وتيرة الانتصارات لاقتحام المربع الذهبى، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الإنتاج مكون من: أحمد مسعود - عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - سعيدو سينبوري - محمود حمد - فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق - محمود وادي - أوستن أموتو.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الإنتاج و المصرى " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى :