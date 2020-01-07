شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح محمد عبد الغنى راحة لليوم الثانى من تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك استمرار محمد عبد الغنى مدافع الفريق فى الراحة لليوم الثانى على التوالى، وذلك لأخذ أكبر قسط من الراحة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب بشكل طبيعى فى التدريبات غدا استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبى، والمقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم فقرة تأهيلية إضافية بناء على تعليمات من الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، وجاء ذلك عقب انتهاء الحصة التأهيلية التي خاضوها بالملعب واعقبها تقسيمة قوية.

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وأدى اللاعبون بعض الإطالات بجيمانيزيوم النادى وذلك للوصول إلى أعلى فورمة فنية.

كما قرر عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، اكتفاء محمد صبحى حارس الفريق بأداء الفقرة التأهيلية التى خاضها مع ثنائى الحراس محمد أبو جبل ومحمد عواد وعدم استكمال المران الجماع، وفضل الجهاز منح الحارس راحة وذلك لشعوره ببعض الإجهاد العضلي على أن يقوم بأداء بعض التدريبات بجيمانزيوم النادي.

فيما انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت بملعب النادي ، حيث كان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد منح أمس كل من يوسف أوباما، ومحمد عبد الغني لاعبي الفريق راحة من التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي المقرر لها الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته الإفريقية بعدما احتل المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 7 نقاط، فيما جاء زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى احتل المركز الرابع برصيد نقطتين أيضًا.