شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون لـ سموحة: لو عايزين محمد طلعت قدموا عرض رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب عن تحفظه على طريقة سموحة فى التفاوض مع محمد طلعت مهاجم ذئاب الجبل، حيث حصل مسئولو النادى السكندرى على توقيع اللاعب فى بداية الموسم الماضى رغم ارتباطه بعقد مع المقاولون، وحصل طلعت فى المقابل على مبلغ 762 ألف جنيه، الأمر الذى أثار أزمة خلال الفترة الأخيرة بعد إعلان فرج عامر رئيس سموحة أن اللاعب سيتعرض للإيقاف 6 أشهر بالإضافة إلى توقيع غرامة مادية عليه.

وقال رئيس المقاولون، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إذا كان سموحة يريد التعاقد مع محمد طلعت لماذا لم يقدم عرض رسمى من البداية إلى المقاولون، ولماذا يتعاقد مع اللاعب دون الرجوع لنادية لمعرفة موقعه ثم يبحث عن أمواله الآن، هذا خطأ كبير من اللاعب والنادي، ومع ذلك فالمقاولون ليس طرفاً فى الأزمة.

وعن إمكانية قبول المقاولون للتفريط فى محمد طلعت لسموحة قال محسن صلاح: إذا تقدم سموحة بعرض رسمى إلى النادى سندرسه ونرد عليه بما يتوافق مع مصلحة المقاولون، لكننا نرفض أن تقوم بعض الأندية بالتفاوض مع اللاعبين والحصول على توقيعهم رغم تواجدهم على زمة أندية أخرى وهذا فخ سقط فيه الكثير من الأندية واللاعبين.

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وأعلن فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة عاقبت محمد طلعت مهاجم المقاولون الحالى بالإيقاف مدة ستة أشهر لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وتوقيع عقوبة مالية عليه، بالإضافة إلى رده مبلغ 765 ألف جنيه قيمة مقدم التعاقد الذى حصل عليه من النادى السكندرى .

وكانت إدارة سموحة قد طالبت اللاعب برد قيمة مقدم التعاقد بالإضافة إلى إيقاف اللاعب لتوقيعه لناديين فى وقت واحد وهى الشكوى التى تقدم بها مسئولو النادى السكندرى لاتحاد الكرة فى وقت سابق للفصل فيها .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 26 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 30 نقطة، والذى وسع الفارق بينه وبين المقاولون بعد فوزه فى مباراة الأمس على إف سى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف لينفرد بالقمة، كما يحتل ذئاب الجبل المركز الثاني أيضاً خلف الأهلي كأقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف حتى الآن.