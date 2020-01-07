شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ"بيراميدز والإسماعيلى" فى الدورى الممتاز قبل مواجهة الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الدراويش المواجهة المنتظرة بين فريقى بيراميدز والإسماعيلى المحدد لها الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الدفاع الجوى ضمن الجولة الـ12 بالدورى الممتاز.

ويسعى فريق بيراميدز بقوة إلى تصحيح الأوضاع بالرغم من المعنويات المنخفضة التى تطول اللاعبين بسبب الخسارة من حرس الحدود فى الظهور الأخير بالدورى.

بينما يطمح فريق الدراويش فى حصد 3 نقاط مهمة من أجل تصحيح أوضاعه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، لا سيما بعدما خسر نقطتين أمام إنبى فى الظهور الأخير بالتعادل 1 / 1.

وطالب الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لإعادة الفريق السماوى لسابق عهده، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الإسماعيلى مكون من: أحمد الشناوي، عمر جابر، وأحمد أيمن، وعلي جبر، وعبدالله بكرى، نبيل عماد (دونجا)، وأحمد توفيق، وعبد الله السعيد، وإسلام عيسى، وإبراهيم حسن، دودو الجباس.

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استعان الكراوتي أنتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز ببعض المباريات المسجلة لفريق الإسماعيلى فى مسابقة الدورى الممتاز، من أجل دراستها واستكشاف نقاط القوة والضعف فى صفوف الدراويش، قبل المواجهة المهمة التى ستجمعهما مساء اليوم .

ويرغب تشاتشيتش فى التعرف على كل كبيرة وصغيرة بصفوف الإسماعيلى، كما حرص على استطلاع رأى محمود فتح الله المدرب المساعد من أجل الوصول لأكبر كم من المعلومات قبل مواجهة الغد، حيث يرغب الخواجة الكرواتى فى تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط بعد الخسارة التى تعرض لها فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود بهدف دون رد.

أما أدهم السلحدار المدير الفنى للإسماعيلى فطالب لاعبيه بتصحيح مسار الفريق الأصفر واستغلال تعثر بيراميدز لخطف النقاط الثلاث، لاسيما بعد الظلم التحكيمى الذى تعرض له الدراويش فى مواجهة إنبى ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام بيراميدز مكون من: محمد مجدى - أحمد أيمن – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم - عماد حمدى –محمد مخلوف - بيكيتى سيلفا – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى.

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ بيراميدز و الإسماعيلى " بالدورى فى الجدول التالى :