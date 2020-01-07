شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق مع جوميز على استمرار الجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادى الإسماعيلى مع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى الجديد للفريق على استمرار الجهاز المعاون دون تغيير، حيث سيتولى الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة منصب المدرب العام، فيما سيتواجد سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى، مع استمرار صبرى المنياوى مديراً للكرة والجهاز الطبى والإدارى دون تغيير أيضاً.

وعلم ”الخليج 365” أن الإسماعيلى سوف يعلن التشكيل النهائى للجهاز الفنى الجديد عقب مواجهة بيراميدز، وتعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع الفرنسى "ديديه جوميز دا روسا" مديرا فنيا للفريق الأول، فى سبيل إعادة الفريق لمساره الصحيح تحت القيادة الفنية الفرنسية الجديدة، ويملك المدرب الفرنسى سيرة ذاتية مميزة مع الفرق التى تولى تدريبها، وهو من مواليد 10 أكتوبر 1969 (50 عاما) سبق له تولى تدريب أندية شبيبة قسنطينة الجزائرى والقطن الكاميرونى وحورية الغينى ورايون سبورت الرواندى.

آخر محطاته التدريبية كانت مع نادى حوريا الغيني وحقق معهم الدوري مع الوصول لرقم مميز بالفوز فى 12 مباراة على التوالى بجانب تحقيق كأس غينيا، كما استطاع الوصول لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية موسم 2019-2020.

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ويستدرج بيراميدز نظيره الإسماعيلى فى تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى العام فى مواجهة مثيرة بين الفريقين، يدخلها الفريق السماوى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية بينما تعادل الدراويش مع إنبى بهدف لكل فريق فى إطار مباريات نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 3 لقاءات، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.