شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة أسوان والجونة فى الجولة الـ12 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان عن تشكيل أبناء الجنوب لمواجهة فريق الجونة، خلال المباراة التى يستضيفها ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يسعى تماسيح النيل لتحسين مستوى نتائج الفريق وتصحيح المسار للبقاء فى دورى الأضواء والشهرة.

وجاء تشكيل أسوان كالتالى: مسعد عوض، مصطفى دويدار، إبراهيم القاضي، محمد جابر، محمد اسماعيل، هيثم الفيل، أحمد عامر، أحمد فتحي، إبراهيم جلال، محمد الصباحى، عبد العزيز إمام.

فيما جاء تشكيل الجونة كالتالي: الغرباوي، خالد صبحي، محمد نجيب، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد ليلة، أحمد عموري، عمرو بركات، أحمد ياسر ريان، أحمد حمدي.

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ويحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً.

طالب مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان لاعبيه بتحقيق فوز يساهم فى التقدم فى سباق مراكز المسابقة أمام منافس قوى، فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق منذ توليه المسئولية خلفاً للصربى نيبوشا.

ويعانى أسوان من الإصابات التى عصفت بنجوم الفريق، حيث تعرض ثنائى هجوم أسوان أوميد أوكرى وأحمد عبد الظاهر لإصابة القطع فى الرباط الصليبى، وهو ما دفع إدارة الفريق للبحث عن مهاجم جديد فى الميركاتو الشتوى.

كما يعانى أبناء الجنوب من نقص الموارد المادية فى ظل حاجته لدفع مستحقات اللاعبين وضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو يناير، وهو ما دفع الإدارة لطلب استعارة حازم مرسى مهاجم النادى الاسماعيلى الصاعد مجاناً نظراً للظروف المادية لأبناء الجنوب.