شكرا لقرائتكم خبر عن 64 ناديا فى اجتماع نادى الزمالك لمناقشة أخطاء الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ، منذ قليل، توافد ممثلى الأندية ومراكز الشباب إلى مقر نادى الزمالك للمشاركة فى الجلسة الثانية بعد التى عقدت الأسبوع الماضى بحضور أكثر من خمسين ناديا ومركز شباب، ويتواجد حتي الان ٦٤ مندوب عن الاندية المشاركة وفقا لما اعلنه الموقع الرسمى .

ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال فى اجتماع اليوم مناقشة اتخاذ موقف حاسم وموحد ضد لجنة الحكام بعد أن زادت الأخطاء التحكيمية بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة وتقدمت أندية منها الإسماعيلي و الاتحاد والزمالك بشكاوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة وأصدرت بيانات شجب واستنكار ضد عدد من الحكام أداروا مبارياتها في مسابقة الدوري الممتاز.

كما يناقش الاجتماع أيضا اللائحة الحالية وإجراء تعديلات عليها.

كان نادى الزمالك قد نشر بيانًا عبر موقعه الرسمى لتجديد التأكيد حول عقد اجتماع اليوم بين الأندية فى مقر قلعة ميت عقبة وجاء كالتالى: "الأندية سوف تتخذ موقفا حاسما وموحدا بسبب الأخطاء التحكيمية التى حدثت بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة وتقدمت أندية منها الإسماعيلي والاتحاد والزمالك بشكاوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة وأصدرت بيانات شجب واستنكار ضد عدد من الحكام أداروا مبارياتها في مسابقة الدوري الممتاز، سيناقش الاجتماع أيضًا اللائحة الحالية لاتحاد الكرة وإجراء تعديلات عليها".

وعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة يوم الأربعاء الماضى، وذلك مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في مقر النادي الأبيض، وقال: "أنا متواجد على جروب الواتس الخاصة بالجمعية العمومية والجميع يسأل عن مرتضى منصور وعدم تدخله بسبب مشاكل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، لذا اجتمعنا لمناقشة الوضع الحالي بالجبلاية ويعد ذلك الاجتماع بمثابة تمهيدى لاجتماع اليوم الذى سنعقده أيضًا فى مقر الزمالك".

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وتابع مرتضى منصور فى الجلسة السابقة لاجتماعه مع الأندية أن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة هي المسئولة عن موعد رحيل مجلس الجبلاية الحالى، وأضاف أن وجود عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية فى الجلسة التمهيدية يعد أمر جيد، وقال: "من يخاف على مصلحة ناديه فعليه حضور الاجتماع المقبل من أجل اتخاذ قرارات من أجل الجمعية العمومية وليس من أجل مصلحة أي ناد، مختتمًا حديثه أنه يتوقع حضور 200 عضو بالجمعية العمومية للجبلاية في اجتماع اليوم".



اجتماع الاندية في الزمالك



اجتماع الزمالك والاندية



اجتماع مندوبي الاندية في الزمالك