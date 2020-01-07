توديبو يُحدّد شرطه للموافقة على الإنتقال إلى ميلان

الثلاثاء 7 يناير 2020

كشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن لاعب نادي ​برشلونة​ يان كلير توديبو غير مقتنع كثيرا بفكرة اللعب مع نادي ​ميلان​، على الرغم من إقتراب الطرفين من الإتفاق على نقله إلى ملعب سان سيرو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع إمكانية الشراء مقابل 20 مليون يورو.



وتابعت الصحيفة أن اللاعب إشترط على برشلونة أن يفرض بندا جزائيا على عقده مع الروسونيرو يمنح برشلونة الحق في إسترداد اللاعب مستقبلا.

وكان المدير الرياضي في ميلان ريكاردو ماسارا قد أكد أمس وجود إهتمام من قبل الروسونيرو لضم توديبو.