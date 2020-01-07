شكرا لقرائتكم خبر عن غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 قالت مصادر باللجنة المنظمة لحفل الأفضل في أفريقيا ٢٠١٩، إنه تأكد بشكل نهائي غياب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن حفل الأفضل في أفريقيا، المقرر مساء اليوم الثلاثاء، في

وينافس على لقب الأفضل كل من محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم الريدز، ورياض محرز، نجم مانشستر سيتي.

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