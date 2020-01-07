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شكرا لقرائتكم خبر عن خمسة معلومات لا تعرفها عن الراحل خميس العويران والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
فقدت الكرة السعودية خلال الساعات الماضية، واحد من أشهر نجومها وهو اللاعب خميس العويران، لاعب المنتخب السعودي، إثر أصابته بأزمة صحية منذ عدة أشهر، انتهت اليوم بوفاته في إحدى المستشفيات بالمملكة.
وقد شهدت مسيرة العويران الكثير من الأحداث الهامة كلاعب للمنتخب السعودي، وكمحترف في أندية الدرجة الأولى من الدوري.
ولد اللاعب عام 1973 وتوفي اليوم عن عمر يناهز 47 عاماً.
بدأ مشواره الاحترافي مع نادي الهلال السعودي، والذي استمر من عام 1987 وحتى العام 2001 أي ما يناهز 14 عاماً، حقق خلالها العديد من الإنجازات مع الفريق.
انتقل اللاعب إلى نادي الاتحاد عام 2001، وظل مع الفريق حتى عام 2007 حين قرر الاعتزال بشكل نهائي.
لعب العويران بقميص المنتخب السعودي لـ 10 سنوات، ما بين 1995 وحتى 2004 حقق خلالها العديد من البطولات مع الفريق، من أبرزها كأس أسيا عام 1996.
تعرض العويران خلال الفترات السابقة لأزمة صحية، اخضعته لجراحة إزالة ورم خبيث، بدعم من تركي آل الشيخ حينما كان رئيس هيئة الرياضة السعودية، واليوم وبعد أزمة صحية جديدة استمرت مع العويران لعدة أشهر، يغيبه الموت عن عالمنا.
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