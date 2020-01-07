انت الان تتابع غوارديولا: أفضل الغولف على تدريب مانشستر يونايتد أو ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا مع نجمي فريقه سيرجيو آغويرو وغابرييل خيسوس

تحدث المدرب الإسباني لفريق مانشسر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن إمكانية تدريب فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي أو ريال مدري الإسباني مستقبلا.

خرج الإسباني غوارديولا بتصريح غريب، بخصوص إمكانية تدريبه لفريقي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

قائلا "من المستحيل أن أشرف على تدريب مانشستر يونايتد بعد تدريب السيتي، أو ريال مدريد بعد برشلونة، أفضل لعب الغولف على ذلك".

Advertisements

وأضاف" أفضل الذهاب الى المالديف اذا لم أتلقى أي عرض، ربما ليس المالديف لأنهم لا يملكون ملاعب للجولف"، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا الغارديان".

يذكر أن غوارديولا أشرف في بداية تجربته في عالم التدريب في ناديه برشلونة محققا رفقة الفريق العديد من البطولات المحلية والأوروبية والدولية، لينتقل بعدها إلى بايرن ميونيخ ومنه إلى مانشستر سيتي محققا معه الدوري الإنجليزي مرتين، وكأس الاتحاد الإنجليزي لمرة، وكأس رابطة الأندية المحترفة مرتين.