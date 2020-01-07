الامارات | رغم الانتصارات مع نيوبالانس.. ليفربول يغير قميصه

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الانتصارات مع نيوبالانس.. ليفربول يغير قميصه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد مع شركة نايكي للملابس والمستلزمات الرياضية، يستمر "لعدة أعوام" اعتباراً من الموسم المقبل، رغم الانتصارات التي يحققها الفريق مع شركة نيوبالانس التي تزود الفريق بالملابس الرياضية.

وذكر ليفربول عبر موقعه الإلكتروني: "يسر ليفربول الإعلان عن التعاقد مع شركة نايكي للملابس الرياضية، لتزويد الفريق بقميص الموسم الجديد (2020-2021".

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واعتباراً من أول يونيو 2020، تبدأ الشركة الأمريكية في تصنيع أطقم اللعب والتدريب لليفربول في الموسم الجديد.

وقال المدير الإداري في ليفربول، بيلي هوغان: "تعد أطقم فرقنا، جزءاً مميزاً من تاريخنا وهويتنا، نرحب بشركة نايكي ضمن عائلة ليفربول كعلامة تجارية، تعكس نايكي طموحاتنا في تحقيق النمو، ونتطلع للعمل معهم لتوسيع قاعدتنا الجماهيرية".