شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات يوفنتوس يكشف حقيقة رحيل «تشان» و«رابيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف فابيو باريتشي، مدير التعاقدات بنادي يوفنتوس الإيطالي، عن حقيقة ما أثير عن رحيل الثنائي إيمري تشان وأدريان رابيو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وقال «باريتشي»، لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»: «يمكنني استبعاد رحيل إمري تشان، هو بالتأكيد سيستمر معنا. على المستوى العالمي، هو أحد أكثر اللاعبين المطلوبين، ولكني أعتقد أنه يمكنه أن يكون مهمًا لمشروعنا».

وأضاف: «رابيو وصل هنا بعد عدم اللعب لمدة 8 أشهر، من الطبيعي على المستوى البدني أن يأخذ وقتًا للتأقلم، لقد دفع ثمن ذلك، ولكنه أبلى بلاءً حسنًا حين لعب».

وتابع: «نحن واثقون، هو لاعب مهم وضمان ليوفنتوس، ليس هنا أي شك. لدينا فريق قوى يشهد منافسة كبيرة داخله على المراكز، وهذا ما يجب أن يكون عليه في هذا المستوى».