شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ينتظم في مران الزمالك الجماعي.. وتدريبات خاصة لـ«جمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم يوسف إبراهيم أوباما، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للزمالك، الثلاثاء، وذلك عقب حصوله على راحة، أمس، والاكتفاء بالمران بجيمانيزيوم النادي.

من ناحية أخرى، خصص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة لعبدالله جمعة، حيث قام بالركض الخفيف حول الملعب بعدها توجه لجيمانيزيوم النادي لاستكمال باقي البرنامج الذي تم وضعه له لرفع معدل اللياقة لديه.

ويستعد الفريق لمواجهة ضيفه زيسكو الزامبي والمقرر لها الجمعة المقبل بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.