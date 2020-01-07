شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يواصل برنامجه التأهيلي للحاق بمباراة بلاتينيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض حسين الشحات، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، تدريبات بدنية وتأهيلية منفردة، ضمن برنامج تجهيزه للحاق بمباراة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي.

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وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الجهاز الطبي أكد أن اللاعب سيكون جاهزًا لمباراة الفريق المقبلة، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي وتعافيه تمامًا من الإصابة.

وغاب حسين الشحات عن مباراتي الأهلي الأخيرتين أمام مصر المقاصة، ونادي إف سي مصر، بسبب إصابته بإجهاد شديد في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، السبت المقبل، على ملعب الأخير في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.