شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطير إلى زيمبابوي فجر الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة في الثانية عشرة منتصف الليل، استعدادًا للسفر إلى زيمبابوي فجر الأربعاء، لمواجهة فريق بلاتينيوم.

Advertisements

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تصل بعثة الأهلي إلى هراري عاصمة زيمبابوي بعد التوقف ترانزيت في مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ومن المنتظر أن يستقبل البعثة في مطار هراري بزيمبابوي كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، اللذين سبقا البعثة إلى هناك، أمس الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها، السبت المقبل، على ملعب الأخير.