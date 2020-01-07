شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدات بغياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قالت مصادر باللجنة المنظمة لحفل الأفضل في أفريقيا ٢٠١٩، إنه تأكد بشكل نهائي غياب الدولي المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن حفل الأفضل في أفريقيا، المقرر مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة الغردقة.
وينافس على لقب الأفضل كل من محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، والسنغالي ساديو ماني، مهاجم الريدز، ورياض محرز، نجم مانشستر سيتي.
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