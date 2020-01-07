شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق خميس العويران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

توفي خميس العويران، لاعب المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السابق، صباح الثلاثاء، بعد صراع مع المرض. بحسب ما ذكره موقع قناة العربية.

وأجرى العويران عملية جراحية في مدينة الملك فهد الطبية مؤخرًا، بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

ولعب خميس العويران للهلال في الفترة بين 1997 و2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 و2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده، فيما شارك خميس العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 و2004.