شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير العالم يشاركون في مباراة استعراضية على شواطئ سهل حشيش اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يخوض أساطير العالم في كرة القدم مباراة استعراضية على شواطئ منطقة سهل حشيش بالغردقة، اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا 2019، إذ ستكون المباراة هي الثانية التي ستجمع الأساطير بعد مباراتهم تحت سفح الأهرامات، أمس الإثنين.

ويتنافس على جائزة الأفضل في أفريقيا كل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجمي نادي ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ويحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والرياضية، على رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وجيان إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى «فيفا»، وفاطمة سامورا، سكرتير عام الاتحاد الدولي، وهانى أبوريدة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى «الكاف»، وكامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بجانب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

كذلك، يحضر نجوم الكرة السابقون البرازيلي كافو، والأرجنتيني فيرون، والفرنسي يوري دجوركاييف، والإنجليزي ستيف مكمانمان، والبرتغالي نونو جوميش، والسعودي سامي الجابر، والياباني ناكاتا، والإيفواريان ديديه دروجبا ويايا توريه، والأنجولي أمادو فلافيو، والكاميروني روجيه ميلا، والسنغالي الحاج ضيوف، والغاني عبيدي بيليه، والزامبي كالوشا بواليا، والنيجيريان أموكاشي وكانو، كما تم توجيه الدعوة إلى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، والذي نجح في قيادة «الفراعنة» للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية، وشوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، الذي قاد «أحفاد الفراعنة» للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي أقيمت في مصر، الشهر الماضي، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020»، ووائل جمعة، وأحمد فتحي، وأحمد حسن، نجوم منتخب مصر السابقون.

ومن المقرر أن يتولى الكاميروني صامويل إيتو، أول من توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 4 مرات، أعوام 2003 و2004 و2005 و2010، تقديم حفل توزيع الجوائز.

وسيتم الكشف خلال الحفل عن هوية الفائزين بجوائز أفضل لاعب ولاعبة في أفريقيا لعام 2019، ومدرب العام لفئتي الرجال والسيدات، وأفضل لاعب داخل القارة السمراء، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل منتخب لفئتي الرجال والسيدات.