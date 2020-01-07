شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يتدرب بالجونة قبل ساعات من حفل الأفضل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، تدريباته في ملعب الجونة، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك سعيًا منه للحفاظ على لياقته.
ويستعد ماني لحضور حفل «كاف» للأفضل في أفريقيا، حيث يتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي مع الثنائي محمد صلاح، زميله في ليفربول، والجزائر رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.
وكان ماني وصل إلى مدينة الغردقة، مساء أمس الإثنين، استعدادًا لحضور الحفل.
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